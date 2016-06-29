На Львівщині розслідують факти вимагання коштів у колишніх місцевих посадовців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, у Самбірський відділ поліції із заявами про вимагання звернулись двоє громадян: 67-річний житель міста Самбора та 63-річний житель одного з сіл Самбірського району - обидва колишні посадовці органів місцевого самоврядування.

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Заявники повідомили, що на їх адреси надійшли листи з вимогою перерахувати на вказані рахунки по 100 тис. дол. США кожний. У випадку якщо кошти не будуть перераховані, адресатам погрожують фізичною розправою.

За цими фактами 27 червня відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

«Правоохоронці просять усіх, кому надійшли подібні листи, звертатись із заявами до Самбірського відділу поліції», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, листи з вимогами виплатити гроші надійшли до колишнього міського голови міста Самбір та колишнього голови однієї із сільських рад Самбірського району. За інформацією джерела, у листах ставиться вимога сплатити вказані суми до кінця червня на рахунок нібито однієї з благодійних організацій, інакше їм погрожують підірвати будинки.