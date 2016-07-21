Убивство Шеремета: МВС показало фото з огляду авто, в якому загинув журналіст

Про це у своєму Twitter повідомив речник МВС Артем Шевченко, розмістивши фото машини.

За його словами, наразі експерти МВС та ГПУ проводять огляд автомобіля, щоб довести версію про вбивство Шеремета, і чекають на приїзд експертів ФБР.

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Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".