Доповідь Amnesty та HRW про тортури на Донбасі: у військовій прокуратурі обіцяють перевірити всі факти

Сторони зосередились на питаннях насильницьких зникнень людей, порушеннях прав громадян у ході їх тримання під вартою, проявах нелюдського поводження із ув’язненими, озвучених представниками міжнародних організацій.

Читайте такожГрицак розповів про російський слід у скандалі із "секретними в'язницями" СБУ

Анатолій Матіос повідомив, що військові прокурори об’єктивно перевірять кожен озвучений у дослідженні випадок та нададуть їм оцінку.

Головний військовий прокурор закликав міжнародні організації невідкладно після отримання інформації інформувати Генеральну прокуратуру України про відомі їм факти порушень.

Як повідомлялось, у презентованому сьогодні дослідженні правозахисних організацій Amnesty International та Human Rights Watch йшлося про те, що як представники української влади, так і проросійські сепаратисти на сході України незаконно, а подекуди секретно утримують цивільних осіб впродовж тривалого часу під вартою та піддають їх тортурам, стверджують правозахисники.