Доповідь Amnesty та HRW про тортури на Донбасі: у військовій прокуратурі обіцяють перевірити всі факти
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос зустрівся з представниками міжнародних організацій Amnesty International та Human Rights Watch. На зустрічі йшлося про порушення прав громадян у зв’язку із конфліктом на Донбасі.
Сторони зосередились на питаннях насильницьких зникнень людей, порушеннях прав громадян у ході їх тримання під вартою, проявах нелюдського поводження із ув’язненими, озвучених представниками міжнародних організацій.
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Анатолій Матіос повідомив, що військові прокурори об’єктивно перевірять кожен озвучений у дослідженні випадок та нададуть їм оцінку.
Головний військовий прокурор закликав міжнародні організації невідкладно після отримання інформації інформувати Генеральну прокуратуру України про відомі їм факти порушень.
Як повідомлялось, у презентованому сьогодні дослідженні правозахисних організацій Amnesty International та Human Rights Watch йшлося про те, що як представники української влади, так і проросійські сепаратисти на сході України незаконно, а подекуди секретно утримують цивільних осіб впродовж тривалого часу під вартою та піддають їх тортурам, стверджують правозахисники.