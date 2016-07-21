Amnesty International та HRW розповіли про тортури над затриманими з обох сторін конфлікту на Донбасі

Про це йдеться у доповіді Amnesty International та Human Rights Watch, опублікованій сьогодні.

Доповідь "Тебе не існує. Свавільні затримання, насильницькі зникнення та тортури на сході України" базується на даних 40 інтерв’ю з жертвами насильства, членами їхніх сімей, свідками, адвокатами жертв та іншими. Amnesty International та Human Rights Watch зафіксували 9 випадків незаконного тривалого тримання українською владою цивільних осіб під вартою, включно з насильницькими зникненнями, в неофіційних місцях тримання, та 9 випадків незаконного тривалого тримання цивільних осіб під вартою проросійськими сепаратистами. Більшість випадків датуються 2015 та першою половиною 2016 років.

"Тортури та секретне тримання під вартою не є забутими або ж невідомими практиками в Україні. Вони відбуваються саме зараз, з обох сторін конфлікту. Країни, що надають підтримку будь-якій зі сторін це чудово знають. Вони не повинні закривати очі на це огидне насильство", ― зазначає заступник директора Amnesty International у Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв.

Amnesty International та Human Rights Watch дійшли висновку, що українська влада та проукраїнські військові угруповання затримували цивільних осіб за підозрою у зв’язку чи підтримці проросійських сепаратистів, в той час як сепаратисти затримували цивільних осіб за підозрою в підтримці чи шпигунстві на користь української влади.

Читайте такожВ ООН заявили про "кричущу безкарність" убивств на Донбасі - доповідь

В одному з випадків 39-річного "Вадима" затримали та піддавали тортурам представники спочатку однієї сторони, а потім іншої. В квітні 2015 року озброєні особи схопили його на контрольно пропускному пункті українських сил, надягли йому на голову мішок та допитували його про можливі зв’язки з проросійськими сепаратистами. Вадим провів більше 6 тижнів у неволі, більшість часу ― на об’єкті, який за свідченнями, перебував під контролем СБУ. Допитувачі піддавали його тортурам за допомогою електрошоку, пропалювали його шкіру цигарками, били, вимагаючи зізнатися в тому, що він працює на проросійських сепаратистів.

Після того, як його відпустили, Вадим повернувся в Донецьк, де його схопила де-факто місцева влада. Та, у свою чергу, запідозрила Вадима у тому, що під час ув’язнення його завербувала СБУ. Як твердять автори доповіді, він провів більше ніж два місяці під вартою без зв’язку із зовнішнім світом у неофіційній в’язниці в центрі Донецька, де викрадачі також били його та поводилися з ним жорстоко.

"В деяких випадках тримання під вартою могло розглядатись як насильницьке зникнення, тому що влада відмовлялась повідомити про затримання особи або відмовлялась надати родичам інформацію про їхнє місцезнаходження та подальшу долю. Багато з цих затриманих постраждали від тортур та інших форм жорстокого поводження. Деяким з тих, кого травмували під час тримання під вартою, відмовляли в медичній допомозі", - заявляють правозахисники.

Читайте такожГрицак розповів про російський слід у скандалі із "секретними в'язницями" СБУ

Вони зазначають, що майже в кожному з 18 досліджених випадків звільнення затриманих в певний момент розглядалося в контексті обміну полоненими. Однак серйозне їх занепокоєння викликає факт затримання обома сторонами цивільних осіб з метою використання їх у якості "розмінної монети". "Такі затримання можуть трактуватись як захоплення заручників, що є воєнним злочином", - зазначають Amnesty International та HRW.

За їх даними, в 3 випадках насильницьких зникнень осіб, яких затримала СБУ на підконтрольній Україні території, тримали в неофіційному ув’язненні від 6 тижнів до 15 місяців. Одну особу звільнили під час обміну полоненими, а двох ― без рішення суду.

Правозахисники дійшли висновку, що незаконні тримання під вартою без офіційного визнання факту затримання відбувалися у будівлях СБУ в Харкові, Краматорську, Ізюмі та Маріуполі. Доповідь ООН від червня 2016 року також зазначила приміщення СБУ в Харкові як можливе місце неофіційного тримання під вартою.

Amnesty International та HRW отримали інформацію від багатьох джерел, що 16 людей, можливо, досі таємно утримуються під вартою в будівлі СБУ в Харкові. В листі до Amnesty International та HRW СБУ заперечила існування будь-яких місць тримання під вартою, окрім їхнього офіційного центру тримання під вартою в Києві, та повідомила, що не має інформації щодо зафіксованих можливих порушень СБУ.

Читайте такожПомічник генсека ООН: Нам регулярно повідомляють про неофіційні в'язниці СБУ на Донбасі

"Заяви про практики таємного тримання під вартою в Україні ― вагомі та серйозні, і заслуговують ретельного розслідування. Українська влада повинна визнати це; а ті країни, що надають міжнародну підтримку, повинні бути рішучіми в своїх закликах припинити такі дії", ― сказав Крівошеєв з Amnesty International.

В свою чергу в "ДНР" та "ЛНР", як зазначають автори доповіді, "місцеві служби безпеки, які діють без жодних стримувальних механізмів", незаконно затримують цивільних осіб, а у деяких випадках катують їх. Мешканці Донецька та Луганська описують відповідні де-факто силові структури, організації, що мають найбільшу владу та вселяють страх в мешканців самопроголошених республік.

Як зазначають правоохоронці, люди, яких утримують протиборчі сторони на сході України, захищені міжнародним правом прав людини та міжнародним гуманітарним правом, якими прямо заборонені незаконне тримання під вартою, тортури та інші види жорстокого поводження. Міжнародні стандарти вимагають розслідування заяв про тортури та інші види жорстокого поводження, і, за достатніх доказів, винні мають понести відповідальність. Затримані ж мають бути забезпечені належними: кількістю їжі, води, одягу, умовами утримання та медичною допомогою.

"Українська влада і де-факто влада в самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках повинні негайно припинити насильницькі зникнення та незаконні тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом, а також застосовувати на практиці принципи, що не допускають катування та інших видів жорстокого поводження з затриманими. Всі сторони конфлікту повинні забезпечити поінформованість підконтрольним їм силам про наслідки насильства щодо затриманих відповідно до міжнародного права", - заявили Amnesty International та HRW.