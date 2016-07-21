ФБР допоможе знайти вбивцю Шеремета: Деканоідзе обговорила розслідування з представниками бюро
Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе обговорила з представниками ФБР розслідування вбивства в Києві журналіста Павла Шеремета.
Про це Деканоідзе повідомила на своїй сторінці в Facebook.
«Щойно закінчилася зустріч з представниками ФБР. Вони допомагатимуть розслідуванню», - написала вона.
Також Деканоідзе попросила не поширювати неперевірену інформацію.
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«Вся офіційна інформація надходитиме від правоохоронців», - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.
Президент України Петро Порошенко попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з Посольством США в Україні залучення до слідчої групи експертів ФБР, які мають унікальні методи в дослідженні вибухової техніки.
Невдовзі Держдепартамент США заявив, що ФБР підключилася до розслідування вбивства журналіста Шеремета.