ФБР допоможе знайти вбивцю Шеремета: Деканоідзе обговорила розслідування з представниками бюро

Про це Деканоідзе повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Щойно закінчилася зустріч з представниками ФБР. Вони допомагатимуть розслідуванню», - написала вона.

Також Деканоідзе попросила не поширювати неперевірену інформацію.

Читайте такожСвідки розповіли подробиці загибелі Шеремета: якщо б його не витягли, він би згорів

«Вся офіційна інформація надходитиме від правоохоронців», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.

Президент України Петро Порошенко попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з Посольством США в Україні залучення до слідчої групи експертів ФБР, які мають унікальні методи в дослідженні вибухової техніки.

Невдовзі Держдепартамент США заявив, що ФБР підключилася до розслідування вбивства журналіста Шеремета.