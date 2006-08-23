Янукович уже не проти “РосУкрЕнерго”

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не проти, щоб газ до України постачала компанія “РосУкрЕнерго”.

Про це заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ.

“У мене таке відчуття, що за цей рік, що минув, відбулося переосмислення питання стосовно компанії “РосУкрЕнерго”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що сьогодні українська сторона всі переговори веде із “Газпромом” про постачання до України газу у 2006 і 2007 роках. “А хто виконуватиме в кінцевому рахунку ці завдання - “Газпром” чи його дочірнє підприємство - я вважаю, для України не важливо”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він підкреслив, що Україна буде категорично проти, якщо будь-яка призначена “Газпромом” компанія матиме “ще додаткові операційні прибутки під час постачання газу”. “Сьогодні ж я поки що не маю питань до “Газпрому” з цього приводу”, - додав прем’єр-міністр України.

За його словами, “немає значення, хто виконує контракт”. В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що прем’єр-міністр Росії та Президент Росії Володимир ПУТІН дали доручення про початок переговорів з Україною на рівні МінПЕК і “Газпрому”.

В.ЯНУКОВИЧ закликав не політизувати це питання. “Головне – це ціна і баланс газу. Перш за все, сьогодні нам треба закачати 24 мільярди газу у сховища. Ми щодоби закачуємо 130 мільйонів кубічних метрів газу”, - повідомив він. За словами В.ЯНУКОВИЧА, Європа має почуватися спокійно, оскільки Україна не буде “взимку відбирати європейський газ із труби. Нам вистачить того газу, що ми закачаємо у наші газові сховища”.

Глава уряду вважає, що ціна на газ має бути ринковою. Він підкреслив, що Україна йде цим шляхом, і “ тому ніяких винятків ми для себе не робимо”. “Інша справа, що у нас є питання до наших партнерів. Питання, які, я б сказав так, стосуються коректності наших стосунків. Ми б хотіли, аби наші стосунки із партнерами завжди були передбачуваними і прозорими”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» врегулювали питання співпраці в газовій сфері. Сторони домовилися про те, що з 1 січня 2006 року «Газпром» поставляє газ компанії «РосУкрЕнерго» за формулою ціни, згідно з якої початкова ціна становить 230 дол. за 1 тис. куб. м. «Газпром» і «РосУкрЕнерго» уклали відповідний довгостроковий контракт на п`ять років. У балансі газу «РосУкрЕнерго» також присутній середньоазіатський газ.

Тариф на транспортування російського газу територією України відповідно до домовленостей 1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км і оплачуватиметься в грошовій формі.

2 лютого, в розвиток досягнутих 4 січня 2006 року домовленостей, НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» на паритетних засадах створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Основними напрямами діяльності «УкрГаз-Енерго» є поставка природного газу та інших видів енергоресурсів споживачам України.

31 січня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів наполягатиме на перегляді умов постачання російського газу в Україну відповідно до угоди, підписаної НАК « Нафтогаз України » і ВАТ « Газпром » 4 січня 2006 року в Москві.

9 лютого 2006 року В.ЯНУКОВИЧ заявив, що «одразу після виборів 26 березня ми будемо переглядати укладені газові угоди з Росією, разом з відновленням відносин України і ЄЕП». За словами В.ЯНУКОВИЧА, у подальшому питання поставки газу в Україну з Росії повинно вирішуватися на рівні міждержавних угод, без будь-яких посередників. За словами В.ЯНУКОВИЧА, цінових стрибків у газовій сфері не буде.