Янукович за посилення авіабезпеки

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович висловився за необхідність посилення заходів авіаційної безпеки в країні.

"Потрібно вжити заходів з посилення авіаційної безпеки, а також провести роботу в літакобудуванні, утриманні об`єктів авіабезпеки і аеропортів", - сказав Янукович на засіданні уряду в середу.

"Я вважаю, що нам необхідно буде ухвалити рішення в найближчій перспективі про завершення процесу реформування управління авіаційною галуззю, якнайшвидше організувати ефективну роботу відповідних державних органів", - додав він.

За словами прем`єра, остаточні причини катастрофи російського літака Ту-154 ще з`ясовуються. Водночас Янукович підкреслив, що "не чекаючи висновків комісії, необхідно вжити невідкладних заходів для запобігання таким подіям в майбутньому".

Літак Ту-154М авіакомпанії Пулковські авіалінії, що виконував рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, у вівторок, 22 серпня, впав біля населеного пункту Суха Балка, за 45 кілометрів від Донецька.

РІА "Новости"