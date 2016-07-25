У центрі Сум пограбували ювелірний магазин, автомобіль зловмисників знайшли спаленим

Як повідомила УНІАН начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, злочинці забігли в магазин в масках, бризнули газовим балончиком в обличчя продавця, розбили молотком скло вітрини і забрали близько 10 лотків з ювелірними виробами, після чого зникли з місця події на автомобілі «Москвич».

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За її інформацією, в місті та найближчих районах області було введено план «перехоплення», а через годину в дачному кооперативі автомобіль знайшли спаленим.

Весь особовий склад поліції області задіяний до встановлення осіб, причетних до розбою і місця їх перебування, додала Біганова.