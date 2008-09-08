9 вересня о 14.00 прес-конференція, присвячена виходу альбому «Самогон» - спільної роботи письменника Юрія Андруховича та польського гурту Karbido.

Це нова - українськомовна - версія проекту, вперше виданого в Польщі 2006 року. Українське видання здійснила мистецька агенція «Наш Формат».

Учасники: Юрій Андрухович, директор Польського інституту Юрій Онух, директор мистецької агенції «Наш Формат» Владислав Кириченко.

Прес-конференція передуватиме туру на підтримку альбому «Самогон», якій пройде по містах України: Ужгород (12 вересня), Львів (13 вересня), Київ (15 вересня), Дніпропетровськ (16 вересня), Тернопіль (18 вересня). До туру долучається VJ-група «КУБ» зі своїми відео-імпровізаціями.

(«Главред-медіа», вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: 067 232 5734, 067 914 1403, info@sheshory.org.

*** о 15.00 на http://chat.glavred.info відбудеться чат з Юрієм Андруховичем.

Тема: “Чи просто бути патріархом сучасної української літератури і кому має смакувати українсько-польський «Самогон»?”