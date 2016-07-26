Помер відомий історик Орест Субтельний

З цього приводу президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким Ореста Субтельного, повідомили у прес-службі глави держави.

«Прийміть мої щирі співчуття у зв’язку з непоправною втратою – смертю Ореста Субтельного – людини, яка зробила неоціненний внесок у віднайдення історії Української держави», - йдеться у повідомленні.

Порошенко зауважив, що великий вчений написав свою працю «Україна: історія» саме тоді, коли вона була найбільш потрібна.

«Схиляю голову в глибокій скорботі і сумую разом з вами. Світла пам’ять про Ореста Мирославовича назавжди залишиться у наших серцях», - додав глава держави.

У 1992 році Ореста Субтельного було обрано закордонним членом НАН України, а 22 грудня 2006 року присвоєно звання Почесного доктора Дипломатичної академії при МЗС України.

Найбільшого визнання Оресту Субтельному принесла праця «Україна: Історія», вперше опублікована у 1988 році видавництвом Торонтського університету. Її було визнано однією з найбільш впливових і важливих книжок, що були опубліковані Університетом Торонто за 100 років його існування.

Орест Субтельний пішов з життя 24 липня. Він буде похований в Торонто у Канаді.