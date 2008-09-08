Європейські ЗМІ про Ющенка, Тимошенко, ЄС, кризу в Україні та роль Росії

У Москві намагаються усіма засобами підживлювати внутрішньополітичну кризу в Україні.

Як зазначає в огляді європейської преси “Німецька хвиля”, про це пише німецька газета “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, аналізуючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні та загострення боротьби між представниками української політичної еліти.

За повідомленням “Німецької хвилі”, європейська преса уважно стежить за розвитком внутрішньополітичної кризи в Україні.

Так, датська газета “Politiken” вважає, що відверта боротьба за владу керівників України робить їм недобру послугу. “ЮЩЕНКО сподівався, що своїм підкреслено гострим засудженням Москви він поліпшить шанси своєї країни на членство в ЄС і НАТО. Утім, скептиків щодо подальшого розширення Євросоюзу навіть побільшало”, - зазначає видання.

“Без перспективи членства в ЄС позиції ЮЩЕНКА у владній боротьбі з ТИМОШЕНКО стануть ще слабшими”, - вважає “Politiken”.

Такої ж думки дотримується німецька газета “Süddeutsche Zeitung”: “Намагання провідних чиновників Секретаріату Президента дискредитувати главу уряду не в останню чергу пов’язують із результатами останніх опитувань в Україні. Згідно з ними, ЮЩЕНКО не має жодних шансів утриматися в кріслі Президента на наступних виборах”, - зазначає “Süddeutsche Zeitung”.

На думку “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, провідні українські політики з прозахідного табору – Віктор ЮЩЕНКО та Юлія ТИМОШЕНКО – так затято борються одне проти одного, що для створення нової урядової кризи їм уже навіть не потрібна допомога дружньо налаштованої до Москви опозиції. “Однак переконливі заявки на членство в НАТО і ЄС виглядають інакше”, - пише газета.

Як підкреслює видання, “у Москві це добре розуміють і намагаються усіма засобами плекати та підживлювати внутрішньополітичну кризу в близькому зарубіжжі і не дати можливості далекому Вашингтону чи неквапливому Брюсселю залагодити її”.