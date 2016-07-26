У Польщі відпочиватимуть 40 дітей загиблих та поранених учасників АТО з Вінниччини

Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій.

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«Мною досягнуто домовленостей з Маршалком Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща Адамом Ярубасом, що вони візьмуть 40 наших дітей загиблих та поранених воїнів АТО на оздоровлення. Тому прошу відповідні служби оперативно включитися в роботу та у максимально стислі терміни зібрати весь пакет необхідних документів, аби відпочинок дітей пройшов на високому рівні», - зазначив керівник області Валерій Коровій.

Передбачається, що юні вінничани перебуватимуть у Польщі з 25 серпня по 4 вересня.​