У Міноборони озвучили ймовірні причини вибуху на полігоні "Широкий лан"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, рішенням глави відомства створено спеціальну комісію, яка вже другу добу працює на місці події для встановлення причин трагедії.

«За попередніми даними Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглядається дві причини вибуху: несправність підривника 120-мм міни або подвійне заряджання», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 липня на 235-му загальновійськовому полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині під час проведення стрільб розірвався 120-мм міномет. У результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще 10 - отримали поранення. Прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 414 КК України за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого.

У Генпрокуратурі поінформували, що попередньо установлено, що під час стрільб використовувались міни, 1975 року випуску, та детонатор, 1960 року випуску. У зв’язку з цим слідством однією з основних, окрім інших, розглядається версія технічної невідповідності боєприпасів встановленим нормативам.