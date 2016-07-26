ГПУ назвала одну з версій трагедії на полігоні "Широколанівський"

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ). В ГПУ нагадали, що трагедія сталася 25 липня на території полігону під час проведення навчальних стрільб. Військовослужбовці, проводячи навчальні вправи по стрільбі з міномету, здійснили 7 вдалих пострілів, після чого заряджаючий здійснив спробу чергового пострілу. Однак, через порушення правил поводження із зброєю стався вибух, внаслідок чого загинув один та отримали поранення ще 10 військовослужбовців.

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Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого. Наразі проводяться допити свідків, призначення необхідних експертиз, інші першочергові слідчі дії.

«Попередньо установлено, що під час стрільб використовувались міни, 1975 року випуску, та детонатор, 1960 року випуску. У зв’язку з цим слідством однією з основних, окрім інших, розглядається версія технічної невідповідності боєприпасів встановленим нормативам», – йдеться у повідомленні.

ГПУ взяла на контроль хід слідства за фактом загибелі та поранення військовослужбовців на полігоні «Широколанівський».

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху загинув один військовослужбовець, ще 8 зазнали поранень.