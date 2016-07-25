Через вибух міномета на полігоні "Широкий лан" загинув військовий, ще 8 поранено - Генштаб
12:17, 25 липня 2016Інциденти
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Сьогодні близько 11:00 на Широколанівському полігоні в Миколаївській області під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет.
На полігоні "Широкий лан" загинув військовий, ще 8 поранено / Фото УНІАН
Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил у Facebook, внаслідок цього, за попередньою інформацією, загинув один військовослужбовець.
Ще двох військових було тяжко поранено.
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Окрім цього, ще 6 військових отримали легкі поранення.
"На місці працює оперативна група, ведеться розслідування щодо з’ясування причин та обставин події", - йдеться у повідомленні.
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