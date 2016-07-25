Через вибух міномета на полігоні "Широкий лан" загинув військовий, ще 8 поранено - Генштаб

12:17, 25 липня 2016
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Сьогодні близько 11:00 на Широколанівському полігоні в Миколаївській області під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет.

/ Фото УНИАН

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил у Facebook, внаслідок цього, за попередньою інформацією, загинув один військовослужбовець.

Ще двох військових було тяжко поранено.

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Окрім цього, ще 6 військових отримали легкі поранення.

"На місці працює оперативна група, ведеться розслідування щодо з’ясування причин та обставин події", - йдеться у повідомленні.

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