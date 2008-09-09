Вихователі завели глухонімих дітей під колеса

Прокуратурою Феодосії порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання службових обов`язків вихователями дитячого оздоровчого табору «Орлятко».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, через халатність вихователів двоє дітей (9 і 16 років) з інтернату для дітей з вадами слуху, які заїхали в табір, потрапили під колеса автотранспорту. «Трагедія сталася з вини вихователів, які переводили групу глухонімих дітей у недозволеному місці», - повідомляє прокуратура. Діти дістали численні переломи і травми голови.

Дії посадовців дитячого табору кваліфіковані за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України – службова халатність, що призвела до тяжких наслідків.