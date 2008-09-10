Замовлення Лівії на літаки Ан-74 практично зірване

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство неспроможне виконати замовлення на постачання до Лівії літаків Ан-74.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив президент Асоціації підприємств авіаційної промисловості «Укравіапром» Валерій ШМАРОВ.

За його словами, економічний стан ХДАВП сьогодні такий, що підприємство просто неспроможне виконати це замовлення. «Це призведе до того, що ми втратимо Лівію як замовника нашої авіатехніки», - сказав В.ШМАРОВ і додав: «Крім того, зрив постачання літаків украй негативно відобразиться на можливості України взяти надалі участь у модернізації лівійської військової техніки радянського виробництва».

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2007 року під час візиту до Лівії української делегації перший заступник міністра промислової політики України Володимир РИЖОВ заявив, що укладені раніше з Лівією контракти на постачання транспортних літаків Ан-74 буде виконано в повному обсязі.

Довідка УНІАН. У жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахерії та Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір на постачання нового літака Ан-74ТК-300 у VIP-компонуванні.

Згідно з угодою, літак мали поставити замовникові впродовж трьох місяців від початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася почати з другої половини листопада 2005 року.

Раніше ХДАВП тримало від Лівії замовлення на виготовлення двох літаючих госпіталів на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладено контракт на будівництво в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.