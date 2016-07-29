"Укроборонпром" створив спецкомісію з розслідування вибуху на своїй випробувальній станцій

Як зазначається в повідомленні концерну, 28 липня о 17:05 на території випробувальної станції №2 Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, що входить до складу ДК «Укроборонпром», стався неконтрольований вибух снаряда.

Концерном створена спеціальна комісія, що працює на місці вибуху та розслідує обставини. Також працюють фахівці Генеральної прокуратури та поліції.

Вибух снаряду стався під час вигрузки боєприпасів із автотранспорту безпосередньо на площадці для утилізації.

Читайте такожВійськова продукція "Укроборонпрому" включена в каталог НАТО - гендиректор

“Укроборонпром” висловлює співчуття сім’ям загиблих та сподівається на швидке одужання поранених.

За дорученням президента Петра Порошенка сім’ям загиблих буде надано допомогу.

Нагадаємо, в результаті події загинуло 3 людини, в тому числі громадянин України, що був представником НАТО. Ще двоє отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані.