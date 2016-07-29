У Львівській області шахтарі перекрили дорогу, вимагаючи виплати зарплатні (фото)

12:44, 29 липня 2016
Суспільство
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У Львівській області гірники держпідприємства "Львіввугілля" з 10.00 частково перекривають рух на міжнародній трасі Львів-Рава–Руська вимагаючи виплати заборгованості по заробітній платі.

Фото УНІАН

Про це йдеться у повідомленні Головного управління національної поліції у Львівській області. "На даний час грубих порушень правопорядку не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

Близько 100 шахтарів безперервно ходять по пішохідному переході біля села Воля Висоцька Жовківського району. "Великого скупчення  автомобілів немає, оскільки працівники поліції організували об’їзд даної ділянки траси де проходить акція протесту", - повідомили в нацполіції.

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