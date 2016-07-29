У Харкові заочно засудили інспектора Качанівської колонії, який застосовував силу до Тимошенко

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, у липні Комінтернівський районний суд Харкова визнав винним 28-річного колишнього інспектора Качанівської виправної колонії №54 у перевищенні службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст.365 КК України).

Інспектора засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та позбавленням спеціального звання - лейтенант внутрішньої служби.

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Оскільки засуджений переховується від органів слідства та суду та оголошений у міжнародний розшук, слідство та розгляд судового провадження проводилися у формі спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження (заочно).

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року службовці безпідставно застосували до засудженої на той час Тимошенко фізичне насильство з метою примусової доставки її до лікарні. Внаслідок протиправних дій правоохоронців постраждалій було заподіяно легкі тілесні ушкодження.

В жовтні 2015 року інших двох фігурантів справи - заступника начальника Качанівської виправної колонії та начальника відділу охорони колонії - суд визнав винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст. 365 КК України). Їх засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.