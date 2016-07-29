Главу "Адміністрації морських портів України" підозрюють у розтраті 3,5 мільйонів гривень (фото)
18:54, 29 липня 2016Суспільство
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В Одесі співробітники СБУ повідомили про підозру у скоєнні злочину керівнику державного підприємства "Адміністрація морських портів України".
Керівнику АМПУ повідомили про підозру / Фото СБУ
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
"У лютому-березні 2015 року керівництво держпідприємства закупило у приватної структури паливно-мастильні матеріали за ціною набагато вищою за ринкову. У результаті Адміністрації морських портів було завдано збитків на суму 3,5 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.
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Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Варто зазначити, що директором АМПУ, згідно з інформацією на сайті підприємства, з 2014 року є Андрій Амелін.
Фото СБУ
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