Як у Лас-Вегасі: в Одесі відкрили "світлицю" для цілодобової реєстрації експрес-шлюбів

Як передає кореспондент УНІАН, учора ввечері на проспекті Шевченка біля адміністративної будівлі Одеської обласної державної адміністрації відбулося урочисте відкриття стилізованого під українську хату спеціального павільйону. Увечері 31 липня вже зареєстрували шлюби перші три пари.

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Молоді пари зустрічали бандурист і вісім жінок у національних костюмах з короваєм. Вони вітали молодят українськими піснями і побажаннями щасливого подружнього життя. Обряд одруження пройшов відповідно до встановленої процедури, включаючи обмін обручками і вручення свідоцтва про укладення шлюбу.

Розлучення у цьому павільйоні не проводяться.