Князевич: у 2004 році в організмі Ющенка діоксин був

Міністр охорони здоров‘я України Василь КНЯЗЕВИЧ наголошує, наявність у 2004 році в організмі Президента України Віктора ЮЩЕНКА діоксину було доведено результатами всіх досліджень.

Про це йдеться у заяві В.КНЯЗЕВИЧА, переданій УНІАН прес-службою Міністерства охорони здоров’я України.

“Як лікар, що очолював з української сторони спільну українсько-швейцарську групу фахівців, можу ще раз засвідчити, що в медичних документах Президента України знаходяться неспростовні докази отруєння В.А.ЮЩЕНКА діоксином. Зокрема, це результати численних досліджень крові та інших тканин Президента на діоксин, отримані впродовж 2005-2008 років з сертифікованої швейцарської лабораторії, яка використовувалася медиками для токсикологічного моніторингу”, - наголошує В.КНЯЗЕВИЧ.

Він також нагадав, що дані медиків були повністю підтверджені при лабораторно-токсикологічному дослідженні зразків крові В.ЮЩЕНКА, проведеному у листопаді 2005 року в рамках розслідування кримінальної справи.

В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, про що вже не раз повідомлялося у ЗМІ, що дослідження зразків крові, забраних і транспортованих з найсуворішим дотриманням криміналістично-процесуальних норм і з участю відповідних фахівців (слідчих Генеральної прокуратури України, представників Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ, слідчих-криміналістів СБУ) і понятих, було проведено в найавторитетніших сертифікованих лабораторіях Західної Європи (Німеччини, Бельгії, Великобританії). Результати цих досліджень не залишили жодних сумнівів в наявності в організмі Президента діоксину (2,3,7,8 – ТХДД) у високотоксичних концентраціях, зазначив міністр охорони здоров’я.

Він також додав, що в судово-медичній експертизі, проведеній після отримання цих результатів, взяли участь найавторитетніші закордонні фахівці зі США, Японії та Німеччини, і їхні висновки були однозначні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО біля Генпрокуратури, куди її було запрошено для надання свідчень як свідка у справі про замах на життя державного діяча В.ЮЩЕНКА, у розмові із журналістами висловила сумніви щодо отруєння діоксином тодішнього кандидата у Президенти, порадивши “…звернутися до найкращої європейської лабораторії, залучити експертів з усіх країн, які мають такі самі лабораторії, щоб дійсно публічно зробити аналіз, довести все…”.

У зв’язку з цим Генпрокуратура заявила, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА доведений слідством, різними іноземними лабораторіями та експертизою із залученням міжнародних спеціалістів і вважається доведеним фактом, який сумніву не підлягає.