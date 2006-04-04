Ющенко заборонив клонувати людей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження, яким уповноважив міністра юстиції України Сергія ГОЛОВАТОГО на підписання від імені України Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та людської гідності щодо застосування біології та медицини, який стосується заборони клонування людей, прийнятого 12 січня 1998 року у м. Парижі.

Текст розпорядження розміщено на офіційному сайті Президента України.