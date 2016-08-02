Фігуранта "газової справи" Постного доправили до суду на "швидкій"

Наразі, як передає телеканал «112 Україна», карета «швидкої допомоги» знаходиться біля будівля суду.

Адвокати Постного перебувають біля «швидкої», але самого фігуранта "газової справи" до зали суду поки не доправляють.

Сьогодні в апеляційному суді Києва відбудеться розгляд апеляційної скарги прокурорів САП за кримінальним провадженням, відкритим за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 «Створення злочинної організації», ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 «Фіктивне підприємництво» КК України, ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» щодо ключового фігуранта у «газовій справі» Постного.

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня Апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу судді Солом’янського районного суду м.Києва щодо обрання запобіжного заходу Постному.

Однак тоді він не з’явився у залі суду, оскільки, за словами його адвоката Віталія Сердюка, лікарі постановили, що Постний перебуває у "неконтактному стані" і потребує термінової госпіталізації до лікарні, де йому надається неврологічна допомога.

Він підозрюється у причетності до корупційної схеми з розкрадання газу внаслідок спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (ст.191 та ст.255 КК України). САП вимагає збільшення розміру застави до рівня, що відповідатиме розміру збитків, завданих державі внаслідок корупційної схеми, та гарантуватиме виконання підозрюваними своїх процесуальних обов’язків.

15 червня детективами НАБУ та прокурорами САП в рамках розслідування корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було здійснено 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми, серед яких і Постний.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів загалом 10 підозрюваним. Сумарний розмір застави - понад 1 млрд грн.