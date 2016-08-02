Суд залишив екс-"беркутівців" під вартою ще на два місяці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Сергій Дячук.

Таким чином суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження утримання під вартою екс-«беркутівців» Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Сергія Тамтури і Олександра Маринченка.

При цьому суд відхилив клопотання захисту підсудних про зміну запобіжного заходу на більш м'який, не пов'язану з утриманням під вартою.

Після цього головуючий оголосив перерву у засіданні до 11.30 4 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура в 2014 році передала до суду кримінальне провадження щодо екс-«беркутівців» Олександра Зінченка і Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування та направили до суду кримінальне провадження щодо ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових повноважень, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.