В одеській Військовій академії завершилася вступна кампанія

6 серпня вони відправляться на полігон вузу в Чорноморському Одеської області, де проведуть 3 тижні, повідомляє dumskaya.net. Як розповіли в академії, хлопці витримали досить серйозний відбір. Особливо жорсткий конкурс був серед дівчат - 8 осіб на місце. У підсумку форму одягли 15 представниць "слабкої" статі.

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А ще вперше в історії незалежної України у вузі почали готувати офіцерів морської піхоти. Зараз "чорними беретами" командують люди з дипломами мотострільців, десантників і розвідників, але в 2016 році командування ВМС зробило державне замовлення на підготовку 20 курсантів цієї спеціалізації. Хлопцям ще треба заслужити головний атрибут свого роду військ.

Одеська академія була вибрана не випадково: вона багато років навчає фахівців з управління діями підрозділів високомобільних десантних військ, військової розвідки і спеціального призначення, а підготовка командного складу для ПДВ і морської піхоти відрізняється лише деталями. До речі, морських піхотинців будуть готувати і на факультеті офіцерів запасу.

27 серпня першокурсники присягнуть на вірність українському народу. Церемонія пройде на стройовому плацу Військової академії (6-а Фонтану).