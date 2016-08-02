За вбивство солдата старшого лейтенанта засудили до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

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"У суді доведено, що 3 лютого 2016 року старший лейтенант Ц., перебуваючи у добовому наряді начальником варти, грубо порушив правила поводження із зброєю - не розрядив автомат АКС-74 та не перевірив чи той поставлений на запобіжник. У результаті, випадково, провівши спуск курка з бойового взводу, здійснив два постріли у напрямку товариша по службі. Одна з випущених куль влучила у праву тім’яну ділянку голови старшого солдата К., спричинивши смерть останнього", - говориться у повідомленні.

Як повідомив військовий прокурор Хмельницького гарнізону Олексій Стражник, суд врахував всі обставини і призначив офіцеру покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням військового звання "старший лейтенант".