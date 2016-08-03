Прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукують правоохоронці Бельгії та Молдови

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, зокрема, під час проведення паспортного контролю в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники відділу «Дергачі» Харківського загону затримали 34-річного росіянина, який прямував на батьківщину автомобілем «Volkswagen».

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«За попередніми даними, затриманий розшукувався поліцією Бельгії за викрадення, позбавлення волі та хуліганство. Про дане затримання прикордонники проінформували чергового Укрбюро Інтерполу», - йдеться в повідомленні. При цьому зазначається, що громадянина Росії передали співробітникам Національної поліції.

Крім того, прикордонники Чернігівського загону затримали у пункті пропуску «Нові Яриловичі» громадянку Молдови. Її розшукували молдовські правоохоронці за шахрайство. Затриману також передано представникам Національної поліції.