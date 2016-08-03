Родина Царьова отримала в анексованому Криму дитячий санаторій - ЗМІ

Це колишній маєток великого князя Михайла Романова, який має статус пам'ятки архітектури регіонального значення.

Про це повідомляє Дождь посилаючись на відповідні документи, що опинилися в його розпорядженні.

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У листопаді 2015 року "міністерство економічного розвитку" анексованого Росією Криму уклало договір про реалізацію проекту реконструкції санаторію з ТОВ «Радуга», яке, згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб (ЄДРЮО), очолює мати політика Ніна Царьова. У компанії два засновники — це сам Царьов (йому належить 1%) і компанія «Сельбилляр», 99% якої належить його дружині Ларисі.

Сам Царьов підтвердив цю інформацію і не виключив, що в майбутньому займеться проектом сам.

Родина Царьова отримала санаторій для «реконструкції та розвитку» в листопаді 2015 року. Разом з самими корпусами «Ай Тодора» у власність Царьову передано земельну ділянку анексованого півострова площею 2 гектари.

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Згідно документації до угоди, з травня 2016 року по грудень 2024 року інвестор зобов'язується виплатити Росії 254 мільйона рублів податків.

Проект з реконструкції та розвитку санаторію розрахований на 7 років. До 2022 року інвестор планує витратити 220 мільйонів рублів — зокрема, буде збудований новий чотириповерховий корпус, критий басейн і замінені комунікації.

Санаторій розташований недалеко від Ялти, в 175 метрів над рівнем моря. Загальна площа території «Ай Тодора» — понад 6 га, з них 5,9 займає величезний парк, де колись гуляла сім'я Романових.

Князь Михайло Миколайович Романов, молодший брат імператора Олександра II, придбав маєток його в 1869 році для своєї дружини княгині Ольги Федорівни. Там звели невеликий палац, будинок для прислуги та інші споруди. До наших днів збереглися Малий палац, палац для дітей, школа 1912 року, харчоблок 1860 року, пральня, їдальня і домова церква 1912 року. У радянський час усе це стало корпусами санаторію. У західній стіні головного корпусу — античне надгроб'я, внесене до списку пам'яток археології місцевого значення.

Санаторій може розмістити 65 дітей. На сайті вказано, що 50 ліжок бюджетні та 15 — комерційні. За планом реконструкції та розвитку санаторію, який будуть виконувати Царьови, планується залишити лише 10 безкоштовних ліжок у рік протягом терміну окупності проекту.

Нагадаємо, екс-депутат підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України дій, направлених на публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації, вчинені особою, яка є представником влади, що призвело до тяжких наслідків, тобто кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2, 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня 2015 року дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Царьова.