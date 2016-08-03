У Херсоні затримали прикордонника, який збував амфетамін

Як повідомив УНІАН прокурор Херсонської області Віталій Тригубенко, прикордонника, який вирішив підзаробити, поширюючи амфетамін, затримували працівники слідчого відділу прокуратури Херсонської області спільно з працівниками облСБУ.

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У даний час, згідно зі статтею 208 КПК України затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Сьогодні буде вирішуватися питання про оголошення підозри затриманому і обрання йому запобіжного заходу.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники СБУ спільно з працівниками внутрішньої безпеки Національної поліції під час спецоперації викрили двох поліцейських, причетних до виготовлення та реалізації амфетаміну.