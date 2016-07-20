В СБУ розповіли подробиці спецоперації в Дарницькому районі Києва (фото)

Про це прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«В Борисполі правоохоронці вилучили півтора грама наркотику у капрала, який працює в центрі обслуговування підрозділів столичного главку поліції», - зазначила вона.

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За словами прес-секретаря СБУ, під час другого етапу операції співробітники спецслужби "вийшли" в столиці на майора – співробітника чергової служби одного з райуправлінь Головного управління Нацполіції в Києві. СБУ встановила його причетність до функціонування нарколабораторії з виготовлення амфетаміну в Борисполі. При затриманні майор, перебуваючи в стані афекту, протаранив машину оперативників.

Зазначається, що співробітники СБУ продовжують операцію із затримання поліцейського.

«В автомобілі, який поліцейський кинув у центрі Києва, правоохоронці вилучили залишки речовини, схожої на амфетамін. Співробітники СБ України продовжують спецоперацію. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України», - додала Гітлянську.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Гітлянську повідомила про проведення співробітниками СБУ в Дарницькому районі столиці спецоперації по затриманню осіб, причетних до торгівлі наркотиками.