НАТО передало Україні обладнання для розмінування на мільйон євро

Про це повідомляє місія України при НАТО у Facebook.

Зазначається, що НАТО передало Україні черговий транш матеріально-технічної допомоги для гуманітарного розмінування.

«Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій отримала від Програми НАТО “Наука заради миру і безпеки” чергову партію матеріально-технічної допомоги для піротехнічних підрозділів ДСНС в Донецькій та Луганській областях», - йдеться у повідомленні.

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4 пікапи «Форд» разом з раніше переданими НАТО в розпорядження ДСНС України захисними костюмами, міношукачами та іншим обладнанням для розмінування планується направити в розпорядження 4 піротехнічних команд, які працюють над очищенням від вибухівки вивільнених від проросійських терористів територій в Донецькій та Луганській областях.

В місії України при НАТО уточнили, що загальна вартість наданого Альянсом обладнання сягає 1 млн євро.