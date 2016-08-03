Обама: США надалі домагатимуться, щоб Росія та бойовики припинили тероризувати Україну

Про це президент США заявив 2 серпня, виступаючи перед журналістами. Його цитує "Німецька хвиля".

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За словами американського президента, Сполучені Штати "і далі намагатимуться досягнути врегулювання, щоб ми, до прикладу, імплементували мінські домовленості та домоглися, щоб Росія та ті сепаратисти склали зброю і припинили тероризувати Україну".

"У нас є багато розбіжностей з Росією щодо цілої низки питань. Але я думаю, ми змогли залишитися зосередженими на тих сферах, де у нас ще є загальний інтерес, розуміючи, що у нас є глибокі розбіжності стосовно питань, як Україна, але, можливо, потенційно, у нас є інтерес зупинити насильство у Сирії", - наголосив Обама.

Як відомо, Обама раніше заявив, що позиція США стосовно російської агресії не зміниться.

Наприкінці липня кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі його обрання Сполучені Штати не зможуть гарантувати безпеку всім членам НАТО. Він зазначив, що допомога, зокрема, в разі нападу Росії, буде надана тільки тим країнам, які «виконують свої зобов'язання» перед США.

Трамп зазначив, що ця умова стосується і країн Балтії, де військову присутність Північноатлантичного альянсу посилилась після російської анексії Криму в 2014 році і ролі Москви в конфлікті на сході України. Кандидат у президенти також висловив бажання скоротити військові витрати на допомогу союзникам, які США несли протягом останніх років.