У Черкасах посадовця Держгеокадастру засудили до 5 років за отримання хабара у $3 тисячі

Як повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, заступник керівника одного із райвідділів Держгеокадастру в Черкаській області вимагав від приватного підприємця хабар в розмірі 3 тисяч доларів за швидке та безперешкодне погодження технічної документації із землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Читайте такожПрацівник Держгеокадастру під Києвом погорів на хабарі у 13 тисяч доларів

Прокуратурою області підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо посадовця. Вироком Соснівського районного суду Черкас посадовця визнано винним у вчиненні тяжкого корупційного злочину та засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Цього тижня вирок суду вступив в законну силу.

Як повідомляв УНІАН, працівники СБУ спільно з працівниками прокуратури області затримали посадовця під час отримання хабара на початку квітня 2015 року.