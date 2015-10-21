На Черкащині затримали депутата міськради під час отримання $ 15 тисяч хабара

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, сьогодні, 21 жовтня, прокуратурою області спільно із співробітниками УМВС в Черкаській області затримано депутата однієї із міських рад під час отримання хабаря, якого він вимагав за вирішення земельних питань.

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Слідством встановлено, що депутат одержав 15 тис. дол. з метою подальшої їх передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам відділу Держгеокадастру в Черкаській області за організацію швидкого та безперешкодного погодження документації щодо відведення земельної ділянки в оренду.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, гроші вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ст.. 368 (одержання хабаря) Кримінального кодексу України.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження.