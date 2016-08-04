Поблизу Суботова знищили плантацію марихуани вартістю понад 10 мільйонів гривень

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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За попередніми підрахунками, вартість знищеної марихуани на «чорному ринку» становить понад 10 млн гривень. Відкрито кримінальне провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України.

В СБУ нагадують, що раніше співробітники знищили дві плантації каннабісу в районі проведення антитерористичної операції.