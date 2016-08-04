Поблизу Суботова знищили плантацію марихуани вартістю понад 10 мільйонів гривень
19:16, 04 серпня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією знищили 22 тисячі кущів марихуани, що росли на плантації площею у 4 га поблизу села Суботів Чигиринського району Черкащини.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
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За попередніми підрахунками, вартість знищеної марихуани на «чорному ринку» становить понад 10 млн гривень. Відкрито кримінальне провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України.
В СБУ нагадують, що раніше співробітники знищили дві плантації каннабісу в районі проведення антитерористичної операції.
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