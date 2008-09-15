Презентацiя iнвестицiйного експерименту в Бориспільскому регiонi

18 вересня об 11.00 відбудеться прес-конференція, присвячена реалізації інвестиційного експерименту в окремо взятому регіоні Київської області (с. Проців, Бориспільській р-н). Учасники прес-конференції: президент «Східно-Інвестиційної Групи» (проектний портфель групи складає близько 1 млрд. євро. Компанія володіє земельними активами, девелоперськими проектами, займається кінним бізнесом) Олексій Бутенко, голова сільської ради Проціва Любов Чешка, голова Боріспільської районної державної адміністрації Павло Главатий, представники міжнародних інвестиційних фондів. По завершенню прес-конференції журналісти зможуть отримати урок верхової їзди в Заміському Клубі Верхової Їзди Butenko Stable. Транспорт для представників ЗМІ від`їжджає о 09.50 від інформагентства «УНІАН». Транспорт для ЗМІ до Кієва від`їжджає о 13.00. Потрібна акредитація до 18.00 середи, 17 вересня. Телефон: 253-35-30; 8 (067) 216-99-77, e-mail: anna@son-pr.com

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