У Харкові журналістам показали побудовану за 24 роки станцію метро "Перемога" (фото)

Як повідомила міська влада, за добу нової станцією будуть користуватися 50 тисяч пасажирів. Зараз на станції і в тунелях між станціями проходять підготовчі роботи, які планується завершити до 15 серпня. Потяги ходять в режимі обкатки.

Будівництво станції «Перемога» почалося в 1992 році одночасно з будівництвом станцій «Ботанічний сад», «23 Серпня» і «Олексіївська». Після цього будівництво кілька разів зупинялося через відсутність фінансування.

Проект станції розробив проектний інститут «Харківметропроект». Вартість будівництва ділянки становила 555 млн грн, з яких 30% - субвенція з державного бюджету, решта - кошти міського бюджету.

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Це перша станція харківського метро, де встановлено ліфт для людей з особливими потребами.