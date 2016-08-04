У Харкові журналістам показали побудовану за 24 роки станцію метро "Перемога" (фото)
Чиновники представили журналістам нову, тридцяту станцію харківського метрополітену "Перемога", яка відкриється для пасажирів в День міста - 23 серпня.
Як повідомила міська влада, за добу нової станцією будуть користуватися 50 тисяч пасажирів. Зараз на станції і в тунелях між станціями проходять підготовчі роботи, які планується завершити до 15 серпня. Потяги ходять в режимі обкатки.
Будівництво станції «Перемога» почалося в 1992 році одночасно з будівництвом станцій «Ботанічний сад», «23 Серпня» і «Олексіївська». Після цього будівництво кілька разів зупинялося через відсутність фінансування.
Проект станції розробив проектний інститут «Харківметропроект». Вартість будівництва ділянки становила 555 млн грн, з яких 30% - субвенція з державного бюджету, решта - кошти міського бюджету.
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Це перша станція харківського метро, де встановлено ліфт для людей з особливими потребами.