У Харкові журналістам показали побудовану за 24 роки станцію метро "Перемога" (фото)

20:44, 04 серпня 2016
Суспільство
1759 0

Чиновники представили журналістам нову, тридцяту станцію харківського метрополітену "Перемога", яка відкриється для пасажирів в День міста - 23 серпня.

Фото city.kharkov.ua

Як повідомила міська влада, за добу нової станцією будуть користуватися 50 тисяч пасажирів. Зараз на станції і в тунелях між станціями проходять підготовчі роботи, які планується завершити до 15 серпня. Потяги ходять в режимі обкатки.

Фото city.kharkov.ua

Будівництво станції «Перемога» почалося в 1992 році одночасно з будівництвом станцій «Ботанічний сад», «23 Серпня» і «Олексіївська». Після цього будівництво кілька разів зупинялося через відсутність фінансування.

Фото city.kharkov.ua

Проект станції розробив проектний інститут «Харківметропроект». Вартість будівництва ділянки становила 555 млн грн, з яких 30% - субвенція з державного бюджету, решта - кошти міського бюджету.

Читайте такожУ Дніпрі на будівництві метро розікрали більше 2 мільйонів бюджетних коштів

Фото city.kharkov.ua

Це перша станція харківського метро, де встановлено ліфт для людей з особливими потребами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter