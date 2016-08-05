Савченко: закон про вільне носіння зброї потрібен, щоб врегулювати ситуацію

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV.

За її словами, якщо не давати дозволу на вільне носіння зброї, то вона (зброя - ред.) не зникне з суспільства.

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Окрім того, вона додала, що якщо людина з легальною зброєю чинить злочини, то вона обов'язково має відбути покарання.

"Є така військова приказка. Якщо безлад не можна зупинити, то його треба очолити. Тож закон про зброю зараз в такому стані, що нам потрібно очолити те, що і так вже є в людей на руках", - наголосила Савченко.