Як проходила репетиція військового параду до Дня Незалежності (фоторепортаж)
09:56, 05 серпня 2016Суспільство
1923 0
На злітно-посадковій смузі аеродрому "Антонов-1" в Києві 2 серпня 2016 року пройшла репетиція параду до Дня Незалежності, який святкуватиметься 24 серпня.
Репетиція параду до Дня Незалежності пройшла на аеродромі "Антонов-1" в Києві / Фото УНІАН
Військові відрепетирували стройове крокування, проїзд військової техніки, а також номери військових оркестрів.
Читайте такожУ Києві в День Незалежності відбудеться парад військ
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Степан Полторак відзначив, що заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком, та висловив задоволення процесом підготовки.
Цього року у параді військ головною вулицею столиці поряд із пішими розрахунками пройде більше 200 одиниць військової техніки. Також у параді вперше візьмуть участь резервісти.
Водночас повідомлялося, що жодна залучена до параду одиниця техніки не буде забрана із району проведення АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter