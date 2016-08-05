Як проходила репетиція військового параду до Дня Незалежності (фоторепортаж)

Військові відрепетирували стройове крокування, проїзд військової техніки, а також номери військових оркестрів.

Читайте такожУ Києві в День Незалежності відбудеться парад військ

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Степан Полторак відзначив, що заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком, та висловив задоволення процесом підготовки.

Цього року у параді військ головною вулицею столиці поряд із пішими розрахунками пройде більше 200 одиниць військової техніки. Також у параді вперше візьмуть участь резервісти.

Водночас повідомлялося, що жодна залучена до параду одиниця техніки не буде забрана із району проведення АТО.