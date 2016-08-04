У Міноборони показали хід підготовки параду до Дня незалежності (фото, відео)

Степан Полторак відзначив, що заходи відбуваються за графіком, та висловив задоволення процесом підготовки, повідомляється на сайті Міноборони.

Читайте такожУ військовому параді до 25-річчя Незалежності вперше візьмуть участь резервісти

Цього року у параді військ головною вулицею столиці поряд із пішими розрахунками пройде більше 200 одиниць військової техніки. Як вже повідомлялося, жодна залучена до параду одиниця техніки не буде забрана із району проведення АТО.

Днями міністр оборони здійснить перевірку процесу підготовки особового складу, який братиме участь у параді.