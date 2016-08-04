У Міноборони показали хід підготовки параду до Дня незалежності (фото, відео)
21:14, 04 серпня 2016Суспільство
1525 0
Міністр оборони Степан Полторак перевірив хід підготовки військової техніки, яку буде залучено до параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України.
У параді буде задіяно 200 одиниць військової техніки /mil.gov.ua
Степан Полторак відзначив, що заходи відбуваються за графіком, та висловив задоволення процесом підготовки, повідомляється на сайті Міноборони.
Читайте такожУ військовому параді до 25-річчя Незалежності вперше візьмуть участь резервісти
Цього року у параді військ головною вулицею столиці поряд із пішими розрахунками пройде більше 200 одиниць військової техніки. Як вже повідомлялося, жодна залучена до параду одиниця техніки не буде забрана із району проведення АТО.
Заходи відбуваються за графіком / mil.gov.ua
Днями міністр оборони здійснить перевірку процесу підготовки особового складу, який братиме участь у параді.
Міністр оборони України перевірив хід підготовки військової техніки до параду /mil.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter