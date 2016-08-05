З України депортовано "злодія в законі", якого "коронували" у Москві (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Служби безпеки України в Одеській області.

«Злодія в законі», відомого в кримінальному середовищі як «Хуту», затримали співробітники СБУ в Одесі, йдеться у повідомленні.

4 серпня «Хуту» примусово депортовано з України.

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«Ще в 1999 році його, тоді 19-річного молодика, «коронували» у Москві четверо відомих грузинських «злодіїв». Іноземець неодноразово судимий за крадіжки, має великі зв'язки серед кримінального середовища Росії, Грузії, Абхазії, України», – відзначили в управлінні СБУ.

Як повідомлялося, раніше СБУ депортувала з України «злодіїв у законі» «Резіко» і «Куршу».