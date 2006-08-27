Сьогодні вручення нагород телеакадемії ”Еммі”

У неділю в Лос-Анджелесі пройде 58-ма церемонія вручення нагород американської телеакадемії "Еммі".

Як повідомили РІА «Новости» в оргкомітеті церемонії вручення нагород, захід почнеться о 20.00 за часом східного узбережжя США (3.00 понеділка за київським часом).

Цього року телеакадемія вирішила змінити переваги, майже повністю змінивши список номінантів порівняно з минулим роком. Деякі з фаворитів "Еммі"-2005, приміром, серіали "Відчайдушні домогосподарки" й "Залишитися в живих", взагалі не фігурують у новому переліку претендентів на основні номінації.

Фаворитами нинішньої церемонії вручення "Еммі" стануть серіали "Анатомія Грей" (11 номінацій), "24" (12 номінацій) і "На захід" (16 номінацій). Багаторічний лідер за кількістю номінацій на "Еммі", серіал "Клан Сопрано", цього року претендує на нагороду лише в одній категорії - "Кращий драматичний серіал".

У номінації "Кращий телевізійний художній фільм" представлено дві картини "Рейс 93" і "Рейс, що боровся”, присвячені одному з епізодів трагічних подій 11 вересня 2001 року.

У номінації "Кращий драматичний серіал" представлені "Анатомія Грей", "Дім", "Клан Сопрано", "24", і "Західне крило".

На нагороду "Кращий комедійний серіал" претендують "Уповільнений розвиток", "Стримай свій ентузіазм", "Офіс", "Клініка" та "Два з половиною чоловіки".

Претендентами на звання кращого актора названі Пітер КРАУЗЕ (Peter Krause) ("Клієнт завжди мертвий"), Деніс ЛІРІ (Denis Leary) ("Врятуй мене"), Крістофер МЕЛОНІ (Christopher Meloni) ("Закон і порядок: спеціальний корпус"), Мартін ШІН (Martin Sheen) ("Західне крило") і Кіфер САЗЕРЛЕНД (Kiefer Sutherland) ("24").

У номінації "Краща актриса" змагаються Франсіс КОНРОЙ (Frances Conroy) ("Клієнт завжди мертвий"), Джина ДЕВІС (Geena Davis) "Головнокомандувач", Марішка ХАРЖІТЕЙ (Mariska Hargitay) ("Закон і порядок: спеціальний корпус"), Еллісон ДЖЕНІ (Allison Janney) ("Західне крило") і Кіра СЕДЖВІК (Kyra Sedgwick) ("The Closer").

У номінації "Кращий комедійний актор" представлені Сітв КЕРЕЛЛ (Steve Carell) "Офіс", Ларрі ДЕВІД (Larry David) ("Стримай свій ентузіазм"), Кевін ДЖЕЙМС (Kevin James) ("Король королев"), Тоні ШЕЛХАУБ (Tony Shalhoub) ("Monk") і Чарлі ШИН (Charlie Sheen) ("Два з половиною чоловіки" ).

На нагороду "Краща комедійна актриса" претендують Стокард ЧЕННІНГ (Stockard Channing) ("Поза практикою"), Джейн КАШМАРЕК (Jane Kaczmarek) "У центрі - Малькольм", Ліза КУДРОУ (Lisa Kudrow) ("Повернення"), Дебра МЕССІНГ (Debra Messing) ("Уїлл і Грейс") і Джулія ЛУЇ-ДРЕЙФУС (Julia Louis-Dreyfus) ("Нові пригоди старої Крістін").

У списку номінантів за краще реаліти-шоу - "Великі гонки", "American Idol" (на російському телебаченні аналогічне шоу називається "Народний артист"), "Танці із зірками", "Проект "Подіум" і "Залишитися в живих".