У ВР зареєстрували проект закону про держбюджет-2009

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про державний бюджет України на 2009 рік.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Законопроект внесено Кабінетом міністрів України.

Згідно з документом, доходи державного бюджету України на 2009 рік становитимуть 288 млрд. 098 млн. 060,9 тис. грн., видатки – 302 млрд. 184 млн. 689,1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд прийняв проект бюджету-2009 на своєму засіданні 13 вересня.