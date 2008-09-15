У ВР зареєстрували проект закону про держбюджет-2009
17:49, 15 вересня 2008Суспільство
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У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про державний бюджет України на 2009 рік.
Про це повідомляється на сайті ВР.
Законопроект внесено Кабінетом міністрів України.
Згідно з документом, доходи державного бюджету України на 2009 рік становитимуть 288 млрд. 098 млн. 060,9 тис. грн., видатки – 302 млрд. 184 млн. 689,1 тис. грн.
Як повідомляв УНІАН, уряд прийняв проект бюджету-2009 на своєму засіданні 13 вересня.
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