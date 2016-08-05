На Тернопільщині затримали двох юнаків, які грабували гаражі
На Тернопільщині затримали двох юнаків, які здійснювали крадіжки з гаражів та автомобілів.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з машини мешканця Кременця зловмисники викрали дорговартісне рибальське обладнання. Наступним об’єктом стала газонокосарка, яку злодії викрали з гаражу ще одного кременчанина.
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Окрім цього зловмисники проникли у ще один гараж, звідки вкрали акумулятор, свічки запалювання та домкрат.
Встановлено, що один з підозрюваних, 20-річний кременчанин в минулому вже притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Цього роза до крадіжок він залучив свого 19-річного товариша.
За фактом крадіжок відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до скоєння інших аналогічних злочинів.