На Тернопільщині затримали двох юнаків, які грабували гаражі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з машини мешканця Кременця зловмисники викрали дорговартісне рибальське обладнання. Наступним об’єктом стала газонокосарка, яку злодії викрали з гаражу ще одного кременчанина.

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Окрім цього зловмисники проникли у ще один гараж, звідки вкрали акумулятор, свічки запалювання та домкрат.

Встановлено, що один з підозрюваних, 20-річний кременчанин в минулому вже притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Цього роза до крадіжок він залучив свого 19-річного товариша.

За фактом крадіжок відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до скоєння інших аналогічних злочинів.