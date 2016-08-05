Турчинов показав Головний ситуаційний центр України (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РНБО.

За його словами, сектор безпеки і оборони України формується як цілісна система, об'єднана єдиним керівництвом. Він нагадав, що з цією метою було вдосконалено механізм координації діяльності складових сектору безпеки і оборони.

«За рішеннями Ради національної безпеки і оборони України створено Воєнний кабінет РНБО України, Головний ситуаційний центр України, активно розвивається мережа ситуаційних центрів органів сектору безпеки і оборони, а також центральних і місцевих органів виконавчої влади», - зазначив він, додавши, що ситуаційні центри вже створено в усіх обласних державних адміністраціях.

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«Мережа ситуаційних центрів дає можливість забезпечити координацію і контроль дій державних органів з локалізації надзвичайних ситуацій у режимі он-лайн, а у разі кризових ситуацій загальнодержавного рівня, переводити на Головний ситуаційний центр держави управління силами і засобами сектору безпеки і оборони, необхідними для нормалізації ситуації», - наголосив секретар РНБО.

Під час презентації було продемонстровано можливості системи шляхом включення з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Прикордонною службою та Державною службою спецзв'язку.