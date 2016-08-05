В аеропорту Львова затримали підозрюваного в зв'язках з "Ісламською державою"

19:00, 05 серпня 2016
Суспільство
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У міжнародному аеропорту Львова вчора, 4 серпня, співробітники Держприкордонслужби спільно з СБУ виявили чоловіка, який, можливо, причетний до діяльності "Ісламської держави".

Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Чоловік є громадянином Таджикистану. Його виявили під час оформлення пасажирів, які прилетіли у Львів рейсом зі Стамбула.

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"За попередньою інформацією, що надійшла від співробітників СБУ пасажир, ймовірно, причетний до міжнародної терористичної організації ІДІЛ і перебуває в розшуку на території Таджикистану", - повідомили у ДПСУ.

За даним фактом правоохоронці провели додаткові перевірочні заходи. Громадянину відмовили у пропуску на територію України і повернули його назад.

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