В аеропорту Львова затримали підозрюваного в зв'язках з "Ісламською державою"

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Чоловік є громадянином Таджикистану. Його виявили під час оформлення пасажирів, які прилетіли у Львів рейсом зі Стамбула.

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"За попередньою інформацією, що надійшла від співробітників СБУ пасажир, ймовірно, причетний до міжнародної терористичної організації ІДІЛ і перебуває в розшуку на території Таджикистану", - повідомили у ДПСУ.

За даним фактом правоохоронці провели додаткові перевірочні заходи. Громадянину відмовили у пропуску на територію України і повернули його назад.