На Донеччині на хіміко-реактивному складі обвалився дах, одна людина загинула

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції Донецької області, інформація про нещасний випадок надійшла до правоохоронців о 13.00.

За даними поліції, під час ремонту даху перекриття впало вниз разом з робочими.

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«Хіміко-реактивний склад розташований на в’їзді у м. Красногорівка. Власник складу найняв 5 робочих для ремонту приміщення. Під час ремонтних робіт дах провалився. В результаті події загинув 32-річний чоловік, його 30-річний напарник – в реанімації лікарні м. Курахове, стан тяжкий», - йдеться в повідомленні.

На місці події працює поліція. Обставини та причини трагедії встановлюються.