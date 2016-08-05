На Донеччині на хіміко-реактивному складі обвалився дах, одна людина загинула
У Красногорівці Донецької області під час проведення ремонтних робіт на хіміко-реактивному складі один чоловік загинув, інший травмований.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції Донецької області, інформація про нещасний випадок надійшла до правоохоронців о 13.00.
За даними поліції, під час ремонту даху перекриття впало вниз разом з робочими.
Читайте такожПожежа в житловому будинку у центрі Львова: рятувальники боролися з вогнем більше години (відео)
«Хіміко-реактивний склад розташований на в’їзді у м. Красногорівка. Власник складу найняв 5 робочих для ремонту приміщення. Під час ремонтних робіт дах провалився. В результаті події загинув 32-річний чоловік, його 30-річний напарник – в реанімації лікарні м. Курахове, стан тяжкий», - йдеться в повідомленні.
На місці події працює поліція. Обставини та причини трагедії встановлюються.