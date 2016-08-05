У Кам’янському за хабарництво судитимуть начальників ветлікарні та міськуправління ветмедицини

Встановлено, що у квітні вказані посадовці, вступивши у попередню змову, повідомили двом підприємцям про розірвання в односторонньому порядку договорів про надання послуг офіційного лікаря ветеринарної медицини, що у подальшому унеможливить здійснення їх господарської діяльності.

За неперешкоджання законній діяльності підприємців обвинувачені вимагали 1,5 тисячі доларів неправомірної вигоди.

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21 квітня під час отримання частини зазначених коштів у сумі 1 тисячі доларів одного з правопорушників було викрито та затримано правоохоронними органами.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.