У Кам’янському за хабарництво судитимуть начальників ветлікарні та міськуправління ветмедицини
19:58, 05 серпня 2016Суспільство
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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо начальника Кам'янської (Дніпродзержинської) міської державної лікарні ветеринарної медицини та начальника управління ветеринарної медицини Кам'янського за вимагання та отримання 1500 доларів США неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).
У Кам’янському судитимуть ветеринарного чиновника та начальника лікарні / Ілюстрація zak.gp.gov.ua
Встановлено, що у квітні вказані посадовці, вступивши у попередню змову, повідомили двом підприємцям про розірвання в односторонньому порядку договорів про надання послуг офіційного лікаря ветеринарної медицини, що у подальшому унеможливить здійснення їх господарської діяльності.
За неперешкоджання законній діяльності підприємців обвинувачені вимагали 1,5 тисячі доларів неправомірної вигоди.
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21 квітня під час отримання частини зазначених коштів у сумі 1 тисячі доларів одного з правопорушників було викрито та затримано правоохоронними органами.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
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